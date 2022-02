Te miejsca w Beskidach to przeszłość. Te ośrodki i schroniska, które kiedyś tętniły życiem

Zajazd Ondraszek w Bielsku-Białej Kto pamięta, że na rogatkach Bielska-Białej, w rejonie skrzyżowania, gdzie zjeżdża się do Castoramy (a niedawno także do Tesco), w miejscu, gdzie dziś znajduje się Galeria Koniczynka i Merkury Market, stał znany w regionie Zajad Ondraszek? To było popularne wśród bielszczan i mieszkańców regionu miejsce, gdzie można było dobrze zjeść, zorganizować okolicznościowe przyjęcie. W 2004 r. zajazd został rozebrany, a teren przez następne lata straszył wjeżdżających do Bielska-Białej. Ostatecznie w tym miejscu została wybudowana Galeria Koniczynka z siecią Merkury Market.

ARC DZ/Jacek Rojkowski