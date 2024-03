Te wille wyglądają jak z Hollywood... a są w Śląskiem! Oto 10 najdroższych willi w regionie. Ceny sięgają blisko 20 mln złotych! red.

NIERUCHOMOŚCI. Oto najdroższe domy do kupienia w woj. śląskim - oferty z marca 2024. Część z nich jest zlokalizowana w Beskidach, inne na Śląsku czy w Zagłębiu. Piękne rezydencje, sale kinowe, wykwintny styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii! Każda z prezentowanych rezydencji warta jest minimum ok. 5 mln złotych... a najdroższa blisko 20!