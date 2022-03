MZK Bielsko-Biała chce pomagać pasażerom

Tłumacz języka migowego i inne udogodnienia w bielskim MZK to wyjście naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Utworzenie w spółce stanowiska koordynatora ds. dostępności przyniesie realną korzyść naszym klientom borykającym się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. To pracownik, który zajmuje się organizowaniem pomocy osobom na wózkach inwalidzkich czy mającym trudności w komunikowaniu się, które mają do załatwienia sprawę w MZK. Na tym jego rola się nie kończy – koordynuje on bowiem wszelkie kwestie związane z zapewnieniem dostępności naszych usług mieszkańcom, zaczynając od inwestycji przez prace remontowe po oznakowanie budynków – wyjaśnia Hubert Maślanka, prezes bielskiego MZK.

Zadaniem koordynatora jest również pozostawianie w kontakcie ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, aby wprowadzane zmiany faktycznie spełniały ich oczekiwania.

- Jednym z działań, które postanowiliśmy podjąć w pierwszej kolejności jest zapewnienie pomocy tłumacza języka migowego. Jest on dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i umówieniu terminu. Może się spotkać z naszym klientem w dowolnym punkcie obsługi pasażera na terenie miasta – zapewnia koordynatorka ds. dostępności Anna Trzop.

W planach jest dodatkowe oznakowanie siedziby spółki, tak żeby klienci nie mieli wątpliwości, gdzie zaparkować czy załatwić daną sprawę. Ponadto jeden z punktów obsługi pasażera zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To samo dotyczy zakupu nowych autobusów. W pierwszej połowie tego roku do Bielska-Białej przyjadą cztery nowe pojazdy przegubowe z szerokim wachlarzem udogodnień dla podróżnych ze szczególnymi potrzebami.