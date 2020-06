To nie żart! Przyzwyczaj się do dzikich zwierząt pod Twoim oknem

Nieco wcześniej gorąco komentowany w mieście nad Białą był przypadek sześciu dzików (lochy z pięcioma warchlakami), które pod osłoną nocy paradowały po placu Ratuszowym, tuż pod oknami bielskiego ratusza, gdzie znajduje się Urząd Miejski, po czym skierowały się do parku znajdującego się za budynkiem. Wszystko to na monitoringu zauważyła portierka pełniąca służbę ratuszu i to ona powiadomiła straż miejską. Dziki zostały uśpione.

Nie był to jednak pierwszy przypadek dzików w mieście. Dziki od wielu lat systematycznie w poszukiwaniu jedzenia podchodzą bliżej domów, niszczą ogródki. Często są widywane w takich bielskich dzielnicach jak Straconka, Lipnik czy Kamienica. Trzy lata temu dziki skłóciły nawet urzędników z leśnikami. Tadeusz Januchta, ówczesny naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska bielskiego Urzędu Miejskiego, stwierdził, że nadleśniczy źle zatwierdza plany łowieckie, w efekcie dzików jest za dużo i wychodzą z siedlisk. Z kolei Hubert Kobarski, nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko ripostował, że miasto jest jednym wielkim nęciskiem dla dzików, więc szukając jedzenia podchodzą do śmietników i kompostowników w ogródkach.

- Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Zwierzęta pojawiają się w centrach miast, bo presja turystyczna na tereny zielone jest ogromna, więc zwierzęta są z nich przeganiane - mówi Tomasz Gawęda, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Bielska. Dodaje, że zwierzęta podchodzą do centrów miast, bo w ostatnich latach zwiększyła się w nich ilość miejsc zielonych, zwierzęta stają się też coraz ufniejsze w stosunku do człowieka.

Czy my równie ufnie możemy podchodzić do zwierząt? - To są dzikie zwierzęta i trzeba je traktować z respektem. Nie są to zwierzęta groźne, generalnie uciekają przed człowiekiem, ale nigdy nie możemy przewidzieć, jak się zachowają w sytuacji stresowej. Zawsze należy zachować bezpieczny dystans od takiego zwierzęcia - podkreślił Tomasz Gawęda.