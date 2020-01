To one rządziły na imprezach w 2019 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA najładniejszych dziewczyn z klubów woj. śląskiego - cz. 2

TOP 15 najlepsze imprezy andrzejkowe na Śląsku

Andrzejki to nie tylko okazja, by wywróżyć sobie najbliższą przyszłość, ale też po prostu okazja do dobrej zabawy. Imieniny Andrzeja w tym roku wypadają w piątek, a imprez czy koncertów rodzimych gwiazd w naszym regionie szykuje się sporo. I to przez cały weekend. Kliknijcie "ZOB...