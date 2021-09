Tragedia podczas Rajdu Śląska. Samochód uderzył w ogrodzenie, w wypadku zginęła pilotka

Tragiczny wypadek na Rajdzie Śląska. Nie żyje jeden z uczestników

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 11 września, ok. godz. 11:00, na pierwszym przejeździe najdłuższego odcinka imprezy w miejscowości Chybie (pow. cieszyński). Z trasy Rajdu Śląska wypadła Honda Civic Type-R, która należała do załogi nr 40. Pilotka zginęła na miejscu.