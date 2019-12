Tragedia w Szczyrku. Mieszkańcy regionu pożegnali rodzinę Kaimów [ZDJĘCIA]

Andrzej Midor, który także wziął udział w pogrzebie wspominał, że dzień przed wybuchem oddał Józefowi Kaimowi narty do ostrzenia. - Mówił, że mi je w czwartek do pizzerii przywiezie. Nie przywiózł... Kiedy wchodziłem do domu, usłyszałem ten wybuch... Znaliśmy się od dziecka, zawsze u niego serwisowałem narty. Ta tragedia w nas zostanie – mówił pan Andrzej.

Biskup Greger w swojej homilii zwracał uwagę na kruchość ludzkiego życia. Podkreślał, że nasza codzienność jest kroczeniem na krawędzi pomiędzy doczesnością i wiecznością, zaś tragiczne zmarła rodzina Kaimów przekroczyła próg życia i śmierci w chwili, której nikt się nie spodziewał. Zwracał uwagę, że takie doświadczenie jest nie do zrozumienia i nie zniesienia, ale zachęcał, by nie odwracać się od Boga.

Z kolei burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy w przejmującym wystąpieniu, w którym na początku nawiązał do wiersza Tadeusza Różewicza (Czas na mnie/czas nagli/ co ze sobą zabrać/na tamten brzeg/nic): mówił, że i tak wszystko, co powie pozostanie blade w stosunku do tego, co czują mieszkańcy i najbliżsi tragicznie zmarłej rodziny.

- To co przeżywamy od dwóch tygodni, to nie koszmarny sen, to niestety rzeczywistość. Dramatyczna. W obliczu tej okropnej tragedii żadne słowa nie są w stanie wyrazić, ukoić bólu i cierpienia (...). Jest nas tu bardzo wielu. Z naszego miasta. I z bliższych, i dalszych zakątków naszego kraju. Młodzi i starsi. Wierzący i niewierzący. I wszyscy zadają sobie to pytanie: dlaczego? - mówił burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy. Zaapelował, żeby z tej tragedii wypłynęła jakaś nauka. - Ta tragedia musi nas czegoś nauczyć. Aby ta ofiara nie poszła na marne. Trzeba zadać sobie pytanie, gdzie tak pędzimy? Co chcemy osiągnąć tą pogonią? Wszystko na wczoraj... Wszystko za późno... Na nic nie ma czasu... - mówił burmistrz Szczyrku, apelując, by otworzyć się na innych ludzi - rodzinę, znajomych, sąsiadów, bo -jak mówił - nadzieja do człowieka przychodzi wraz z drugim człowiekiem.