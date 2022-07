Tragiczny wypadek na budowie przy ul. Kochanowskiego w Bielsku-Białej. Jeden z robotników został zasypany. Niestety mężczyzna zmarł

W czwartek, 21 lipca o godzinie 9:52 do KM PSP w Bielsku-Białej przyszło zgłoszenie o zasypaniu głębokiego na 2 metry wykopu, w którym znajdował się mężczyzna. Do zdarzenia doszło na placu budowy przy ul. Kochanowskiego w Bielsku - Białej. Na miejsce wysłane zostały 4 zastępy straży pożarnej. Niestety mimo podjętej próby ratowniczej ok. 30 - letni mężczyzna zmarł. Na miejscu prowadzone są dalsze działania.