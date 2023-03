Trasy rowerowe do 10 km od Bielska-Białej. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 marca?

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Żywieckiego

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 608 m

Suma podjazdów: 1 957 m

Suma zjazdów: 1 969 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Bielska-Białej

Tym razem traska z rodzaju trudnych. Górki większe to i wyzwania urosły :-). Plan to okrążenie jeziora Żywieckiego po drodze zaliczając parę górek :-). Początek traski to Lipnik - dzielnica Bielska Białej. Stąd szutrową drogą docieramy do asfaltu i odnajdujemy początek czarnego szlaku turystycznego i z nim dotrzemy na Przełęcz Przegibek. Zmieniamy szlak na kolor niebieski i pniemy się w górę aż dotrzemy do szczytu Magurka. Nadal pilnujemy niebieskiego szlaku turystycznego aż dotrzemy do zapory w Tresnej. Uwaga na zjazd niebieskim szlakiem. Od szczytu Suchy Wierch szlak jest zniszczony przez zrywkę drzewa i wymaga bardzo dużej koncentracji aby nie zaliczyć wywrotki. Od zapory zaczynamy realizację głównego planu czyli okrążanie jeziora. Oczywiście należy zaliczyć miasto Żywiec z jego pięknymi zabytkami a następnie kontynuujemy dalsze okrążanie :-). W pobliżu zapory szukamy zielonego szlaku turystycznego, którym rozpoczniemy wspinaczkę. Niestety zielony szlak również dał mi się we znaki :-) Zaznaczyłem na mapie miejsce od którego są prowadzone prace leśne i teren wygląda jak po cyklonie :-). Wraz ze szlakiem wyjeżdżamy na asfalt ( trochę go będzie ). Dopiero w Wilkowicach mijając szpital kolejowy napotkamy po prawej stronie czarny szlak turystyczny. I tutaj popełniłem mały błąd, zgubiłem szlak i musiałem improwizować ale na szczęście było po czym jechać :-). Teraz już tylko Straconka i kierunek Lipnik do punktu startu. 55% to bezdroża.

Nawiguj