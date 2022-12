Trasy rowerowe do 10 km od Bielska-Białej. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Bielska-Białej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Bielska-Białej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 109,08 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 1 395 m

Suma zjazdów: 1 413 m

Aza poleca trasę mieszkańcom Bielska-Białej

Traska prowadzona tak aby zobaczyć jak najwięcej kościołów drewnianych w okolicy. Przy okazji napotkamy murowane ale również urodziwe :-). Zobaczymy wiele krzyży z piaskowca - niektóre już stoją ponad 200 lat i mają się dobrze. Traska prowadzi przez drogi o niskim natężeniu ruchu samochodowego, krótki odcinek to żółty szlak pieszy ale odradzam przejazd przez pola :-) - można zdecydowanie prościej. Jest to pętla więc startu można dokonać w każdym miejscu. Mój sprawdzony koniec i początek to parking MOSIR.

