Tu odbędziesz 14-dniową kwarantannę (powiat bielski)

W mediach mówi się dużo o konieczności pozostania w domach w związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii. Część osób jest zobowiązana przez ustawę do odbycia 14-dniowej kwarantanny (dot. głównie osób wracających z zagranicy), część natomiast, w trosce o swoje życie oraz życie i komfort życia bliskich, chce dobrowolnie odizolować się od innych osób.

Nowa opcja dla mieszkańców Bielska-Białej i okolic

Dotychczas do obiektów kwarantanny kierowały służby. Od początku kwietnia 2020 roku na terenie powiatu bielskiego pojawiła się nowa możliwość. Można skorzystać z oferty kwarantanny w obiekcie, który jako jeden z pierwszych w Polsce funkcjonował jako tzw. „rządowy obiekt kwarantanny” i który posiada zarówno odpowiednie przygotowanie techniczne, jak i ogromne doświadczenie w obsłudze gości hotelowych w czasie epidemii. Mowa o obiekcie okrzykniętym w Internecie mianem: „słynny hotel w Szczyrku”, tj. Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo.

Gdzie możliwa jest „kwarantanna w hotelu ”?

Argumentów przemawiających za odbyciem 14-dniowej kwarantanny poza domem (a konkretnie w Orlim Gnieździe w Szczyrku) jest wiele. Wśród nich należy wskazać:

• społeczną odpowiedzialność i dbałość o zdrowie swoje i osób najbliższych poprzez odbycie kwarantanny indywidualnie (samodzielnie w pokoju);

• nienarażanie rodziny na konieczność poddania się kwarantannie (zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli jeden z członków rodziny jest poddany kwarantannie domowej, wszyscy domownicy również podlegają domowej izolacji);

• doświadczenie i profesjonalizm personelu obiektu w obsłudze gości hotelowych w czasie epidemii (warto przypomnieć, iż obiekt od początku wprowadzenia obowiązkowej kwarantanny obsługiwał osoby skierowane przez służby na obowiązkową kwarantannę),

• zachowanie poufności w kwestii danych personalnych osób przebywających w obiekcie indywidualnej kwarantanny,

• odbywanie kwarantanny w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, telewizorem i telefonem oraz niepowtarzalnym widokiem na panoramę Beskidu Śląskiego, w tym na najwyższy szczyt – Skrzyczne,

• pobyt z całodziennym wyżywieniem w dwóch wariantach do wyboru (do wyboru: śniadania + lunche lub śniadanie, lunch i kolacja) oraz możliwością zamawiania i płatności przez system internetowy dodatkowych posiłków, napoi i środków higienicznych które są dostarczane pod drzwi (co należy szczególnie podkreślić - to aktualnie jedyny obiekt w Polsce, który posiada takie rozwiązanie),

• dopuszczenie możliwości odbycia kwarantanny w gronie rodziny (na życzenie możliwe jest zakwaterowanie wszystkich domowników).

Kontakt do obiektu kwarantanny indywidualnej

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo

ul. Wrzosowa 28a

43-370 Szczyrk

Z ofertą zakwaterowania na 14-dniową kwarantannę z możliwością jej przedłużenia można zapoznać się:

• pisząc email na adres: recepcja@orle-gniazdo.pl

• dzwoniąc pod numer: +48 33 81 97 300

• wysyłając wiadomość poprzez formularz: https://www.orle-gniazdo.pl/kontakt

• odwiedzając stronę: https://www.orle-gniazdo.pl/pakiet/kwarantanna-poza-miejscem-zamieszkania