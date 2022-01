Tygodniowy przegląd prasy 30.01.2022: Bielsko-Biała, 23.01-29.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Bielska-Białej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bielska-Białej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.01 a 29.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tego nie łącz z alkoholem. Tych produktów nie należy łączyć z winem, piwem i wódką. Zobacz, co może się stać 30.01.2022”?

Przegląd tygodnia: Bielsko-Biała, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tego nie łącz z alkoholem. Tych produktów nie należy łączyć z winem, piwem i wódką. Zobacz, co może się stać 30.01.2022 Wiele osób po spożyciu alkoholu źle się czuje. Ból brzucha, ból głowy i ogólne złe samopoczucie często towarzyszą następnego dnia, po udanej imprezie. Skutki te mogą być powodem nieprawidłowego dobrania przystawek i napojów do alkoholu. Zobacz, czego nie łączyć z alkoholem. Takie są skutki łączenia ich z alkoholem. Sprawdź, czy dobrze dobierasz przystawki do imprezy. 📢 Takie rzeczy możesz odliczyć od podatku w 2022 roku. Z takich ulg podatkowych możemy skorzystać [30.01.2022 r.] Początek roku to dla wielu z nas moment na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Mamy na to czas do końca kwietnia. Przygotowaliśmy dla Was rodzaje ulg podatkowych, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu za 2021 roku. To ważne informacje dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Sprawdźcie, żeby nie stracić!

📢 Beskid Śląski zimą to bajkowa kraina...w dodatku blisko! Zobaczcie ZDJĘCIA Beskid Śląski zimą ZACHWYCA! Skrzyczne, Barania Góra, Klimczok, a może spacer na Malinowską Skałę? Możliwości wycieczek jest wiele. Kliknij w naszą galerię i zobacz zdjęcia wrzucone przez internautów na Instagrama z Beskidu Śląskiego. Jest jak w bajce!

Tygodniowa prasówka 30.01.2022: 23.01-29.01.2022 Bielsko-Biała: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bielsku-Białej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koronawirus - nowe zakażenia i ofiary śmiertelne. W Śląskiem przybyło 7603, w całym kraju aż 51 695 chorych! 29 stycznia 2022 roku w woj. śląskim przybyło 7603 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - najwięcej m.in. w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Rudzie Śląskiej, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 51 695. Zmarło łącznie w kraju 231 kolejnych osób, w tym 18 w Śląskiem. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

📢 Miss Morsowania 2022 w woj. śląskim. Zobacz zdjęcia dziewczyn, które nie boją się lodowatej wody Miss Morsowania 2022 w Śląskiem. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim i nie tylko. 📢 Pożar w Bielsku-Białej. Policjanci ruszyli na pomoc mieszkańcom płonącej kamienicy. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał Pożar w Bielsku-Białej. Mundurowi z bielskiej „dwójki” pierwsi pojawili się na miejscu pożaru. Kiedy na balkonie mieszkania, z którego wydobywał się gęsty dym, zobaczyli wołającego o ratunek mężczyznę, od razu ruszyli z pomocą. W asyście strażaków pomogli mu wydostać się z mieszkania. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

📢 Narodowy Spis Powszechny 2021 pierwsze WYNIKI. Ubyło nas i jesteśmy coraz starsi Za nami Narodowy Spis Powszechny. 27 stycznia 2022 na III Kongresie Demograficznym zostały przedstawione pierwsze wyniki. Pierwszy wniosek: ubyło nas, ale nie tak bardzo, jak można się było spodziewać, natomiast zdecydowanie przybyło osób starszych. Co piąty Polak ma w tej chwili ponad 60 lat. 📢 Śląskie jest już całe CZARNE! Tu u nas jest najwięcej zakażeń! Jest też rekord To Śląskie wysunęło się na niechlubne pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń. Opublikowane dziś 28 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 57 262 nowych zachorowań - to wzrost o 56 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 271 osób.

📢 Bielsko-Biała. Harcówka w Cygańskim Lesie już po modernizacji - ZDJĘCIA. Wygląda pięknie Bielsko-Biała. Harcówka w Cygańskim Lesie zachwyca po modernizacji. Budynek przy ulicy Startowej 9 był przed wojną Domem Harcerza. Stanowił punkt spotkań dla młodych ludzi, w którym mogli się oni kształcić. Obecnie należy do klubu sportowego Rekord Bielsko-Biała.

📢 Poszukiwani w Bielsku-Białej - widziałeś ich? Ci przestępcy są podejrzani o kradzież, rozbój, udział w bójce i wiele innych. Przestępcy z Bielska-Białej. Policja zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu osób ze zdjęć. W naszej galerii publikujemy wizerunki poszukiwanych osób. Są powiązani z naszym miastem. Sprawdź, czy kogoś rozpoznajesz. Podejrzewa się ich o fałszowanie dokumentów, rozbój, kradzież, czy przywłaszczenie. W naszej galerii publikujemy wizerunki tych osób. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 26 stycznia 2022 roku. Przejdź do galerii aby poznać personalia tych osób 📢 Bardzo długie kolejki do testów na COVID-19 w Bielsku-Białej - ZDJĘCIA. Działają dwa punkty mobilne COVID-19. Kolejna fala koronawirusa atakuje masowo. W Bielsku-Białej widać to m.in. po ciągnących się kolejkach samochodów, w których pacjenci muszą cierpliwie odczekać nawet kilkadziesiąt minut, zanim dostaną się do mobilnego punktu pobrań wymazów. Na ten moment badanie na obecność koronawirusa można wykonać tylko w dwóch mobilnych punktach - przy ulicy Władysława Broniewskiego i obok hali pod Dębowcem.

📢 To są objawy Omikronu u dzieci. UWAGA, są nietypowe! Jak rozpoznać? Na co zwracać uwagę? COVID-19. Piąta fala pandemii koronawirusa w Polsce stała się już faktem. Rośnie liczba zakażeń wariantem Omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy niż Delta. Objawy Omikronu różnią się od typowych objawów COVID-19, szczególnie w przypadku dzieci. Sprawdźcie, jakie są najczęstsze objawy wariantu Omikron u dzieci i jak je szybko rozpoznać. Co powinno przykuć naszą uwagę?

📢 Beskid Żywiecki - teraz jest tam CUDOWNIE! Jest jak... królestwo Narnii! Można się zakochać - zobacz zdjęcia Beskid Żywiecki - teraz jest tam CUDOWANIE! Nigdzie zimą krajobrazy nie prezentują się tak jak w górach. Piękne widoki, ośnieżone drzewa i szczyty, na które zmierzamy po skrzypiącym pod butami śniegiem. Klimatycznie, niesamowicie...jak w bajce. Kliknij w naszą galerię i zobacz zdjęcia wrzucone przez internautów na Instagrama z Beskidu Żywieckiego.

📢 Koronawirus w Śląskiem: Kolejna rekordowa liczba zakażeń! Zobacz, gdzie najwięcej To już kolejny rekord zakażeń w historii tej pandemii! Dziś, 27 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało aż o 57 659 nowych zakażeniach - to wzrost o 75 proc. do ubiegłego czwartku. Tylko minionej doby zmarło w Polsce 262 zakażonych, w tym 34 w naszym regionie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim i w jego poszczególnych miastach? 📢 Katastrofa ekologiczna w woj. śląskim? Likwidacja kopalni cynku ZGH Bolesław będzie miała straszliwe skutki Rzeka Sztoła praktycznie z dnia na dzień przestała płynąć po wyłączeniu pomp odprowadzających wodę z likwidowanej kopalni Pomorzany, należącej do ZGH Bolesław. Podobny los czeka jeszcze dwie inne niewielkie rzeki - Białą i Babę. Pomimo apeli społeczników i lokalnych działaczy na rzecz przyrody trwa likwidacja kopalni przez jej zatopienie. – Już mamy efekty, znamiona katastrofy ekologicznej do której doszło przez taki sposób likwidacji kopalni – alarmuje prof. AGH, dr. hab. Inż. Mariusz Czop. Choć kopalnia znajduje się na terenie powiatu olkuskiego, to jej likwidację odczują też mieszkańcy woj. śląskiego, bo rzeki Sztoła, Baba i Biała są dopływem płynącej u nas Białej Przemszy. Apel do minister środowiska w sprawie działań mających pomóc ratować rzeki uchwalili w poniedziałek radni Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

📢 Testowanie na COVID w aptekach od czwartku. Jakie będą zasady? Kto może z nich skorzystać? Nie ustają dyskusje, jak zapewnić bezpieczeństwo Od czwartku, 27 stycznia, będzie można w aptece za darmo, bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność koronawirusa. Nowa usługa może cieszyć się powodzeniem wśród pacjentów, ale jak podkreśla Piotr Brukiewicz ze Śląskiej Izby Aptekarskiej, nie każda apteka będzie mogła od razu ją uruchomić. – Trzeba m.in. opracować, a potem wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Dostosować apteki pod względem logistycznym do nowego zadania. Ze względów lokalowych część aptek pewnie nie będzie w stanie przystąpić do testowania – przyznaje farmaceuta. 📢 Tragiczny wypadek w centrum w Bielsku-Białej. Pieszy nie żyje Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wypadku drogowego, jaki miał miejsce na ulicy 3 Maja w Bielsku-Białej. Według wstępnych ustaleń 69-letni pieszy przy czerwonym świetle wszedł na oznakowane przejście dla pieszych, gdzie został potracony przez kierującego pojazdem osobowym. W wyniku poniesionych obrażeń pieszy zmarł w szpitalu.