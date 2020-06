Tygodniowy przegląd prasy (Bielsko-Biała, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Bielska-Białej

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty, do którego doszło w Czechowicach-Dziedzicach. 35-letni kierujący motocyklem marki Honda nie zatrzymał się do policyjnej kontroli drogowej, a następnie podczas ucieczki utracił panowanie nad jednośladem i przewrócił się, doznając poważnych obrażeń. Na czas lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Droga Krajowa Nr-1 była nieprzejezdna.

Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy.

Co weekend w klubach w regionie bawiły się tysiące fanów dobrej zabawy - tak było jeszcze do początku marca 2020. Wówczas to wprowadzono pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Tak więc dyskoteki i kluby nocne wciąż pozostają zamknięte. Pytanie tylko, do kiedy?

Czy śląscy turyści są niemile widziani nad morzem? Kochani nikt tu nie skreśla Ślązaków i nie niszczy im aut - przekonuje w Internecie pani Agnieszka z Rybnika, która od trzech lat prowadzi pensjonat w Chłopach nad morzem. To odpowiedź rybniczanki na pojawiające się wciąż w sieci obawy, że turyści z regionu są w tym roku niemile widziani w nadmorskich kurortach. Czytaj więcej, poniżej publikujemy również informację o cenach nad morzem. Sprawdź, czy jest drogo.