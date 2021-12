Uchodźcy z Afganistanu zamieszkali w Bielsku-Białej. Nad Białą będą chcieli ułożyć sobie życie

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia oraz samorządu Bielska-Białej przyjechali Salim Jan Hussajan, Mohsedna oraz ich syn Mohammad Adnan, a także 34-letni Siraj Uddin Zaland.

- Salim jest prawnikiem, pracował w resorcie spraw wewnętrznych, Mohsena zatrudniona była w prywatnej firmie. Gdy talibowie przejęli władzę w ich kraju, znaleźli się w ogromnym niebezpieczeństwie. Musieli uciekać. Dużo przeżyli, zanim dotarli do polskiego wojska. Żołnierze zaopiekowali się nimi, zawieźli ich do specjalnej strefy, a później przetransportowali wojskowymi samolotami do Uzbekistanu. Stamtąd rodzina dotarła już cywilnym samolotem do Warszawy i została przewieziona do ośrodka dla uchodźców - informuje Wydział Prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

W listopadzie "Dziennik Wschodni" donosił, że rodzina przebywała w ośrodku dla cudzoziemców w Bezwoli koło Radzynia Podlaskiego, gdzie trafiają obcokrajowcy oczekujący na decyzję o przyznaniu statusu uchodźcy.