Uczcili Żołnierzy Niezłomnych! Relacja z Biegu Tropem Wilczym w Bielsku-Białej. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

Bieg Tropem Wilczym w Bielsku-Białej

Takie biegi organizowane są na początku marca w wielu miejscowościach dla upamiętnienia żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, które działało w latach 1944–1963 w przedwojennych granicach Polski. Mają one także m.in. popularyzować wiedzę na temat Żołnierzy Wyklętych, podtrzymać świadomości historyczną na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków, promować bieganie jako najprostszą formę ruchu, a także aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.

Uczestnicy mają do pokonania dystans 1963 metrów. Liczba ta nawiązuje do daty śmierci ostatniego żołnierza podziemnego wojska antykomunistycznego Józefa Franczaka, ps. „Lalek”, który zginął walcząc podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych 21 października 1963 roku.

W Bielsku-Białej po uroczystym otwarciu biegu z udziałem wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda oraz posłów z naszego regionu Przemysława Drabka i Grzegorza Gaży uczestnicy wystartowali sprzed Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Następnie pobiegli ulicami: Sarni Potok, Kozią, Krecią do ul. Sarni Potok, by ul. Filarową dotrzeć do mety, która znajdowała w miejscu startu.