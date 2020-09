Ul. Cieszyńska w Bielsku-Białej: jest opóźnienie, ale nie ma kar. Bo winni są mieszkańcy. Nowy termin to 30 czerwca 2021 r.

Przebudowa ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej to jedna z największych inwestycji drogowych w mieście i już dająca się mocno we znaki bielszczanom. Mieszkańcy narzekają m.in. na tworzące się korki w rejonie popularnego ronda Hulanka spowodowane zamknięciem ulic lub wprowadzeniem na nich ruchu wahadłowego, a także na liczne objazdy. Zakończenie tej inwestycji jest jedną z najbardziej wyczekiwanych spraw w Bielsku-Białej.

Tymczasem, jak poinformował Przemysław Kamiński, zastępca prezydenta Bielska-Białej, odpowiadając na interpelację bielskiego radnego Konrada Łosia (PiS), przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - zgodnie z nowym harmonogramem prac - to 30 czerwca 2021 roku. To efekt roszczenia wykonawcy, który zgłosił problem z dostępem do wszystkich części placu budowy z powodu protestu mieszkańców. Chodzi o to, że mieszkańcy nie zgodzili się udostępniać swoich nieruchomości pod rozbudowę ul. Cieszyńskiej oraz dróg przyległego układu.