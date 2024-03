Umówili się na walkę w lesie! Duża "ustawka" kiboli na Śląsku! Przygotowane były maczety. Byli też goście z zagranicy - ZDJĘCIA

Duża "ustawka" kiboli na Śląsku! Do walki miało dojść w lesie, przygotowane były maczety

Z jednej z uzyskanych informacji wynikało, że w tym dniu może dojść do konfrontacji siłowej pomiędzy grupami pseudokibiców na terenach leśnych w rejonie Pszczyny lub Suszca. Informację przekazano do Centrum Operacyjnego KWP w Katowicach oraz policjantom z komendy w Pszczynie, którzy od razu ruszyli we wskazany rejon, aby wszystko sprawdzić. Policjanci z komendy w Katowicach zostali natomiast skierowani do monitorowania drogi krajowej numer 1 w okolicy Pszczyny, w poszukiwaniu przemieszczających się większych grup pseudokibiców.