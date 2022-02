Unikatowe badania w Bielsku-Białej. To może być początek rewolucji w wykrywaniu i leczeniu raka

Płynna biopsja jest obecnie stosowana w Polsce, ale już w trakcie zaawansowanego leczenia, aby ocenić skuteczność działań i modyfikować terapie. Poza tym jest szalenie droga. Są to badania o kosztach rzędu 70-100 tys. zł. Metoda prof. Francesco Silvestrisa pozwala znacznie obniżyć koszty i położyć nacisk na diagnostykę, wczesne wykrywanie nowotworu.

- Metoda nazywa się właśnie płynną biopsją i polega na tym, że z krwi pacjenta jesteśmy w stanie wykryć wszelakie ślady raka - to znaczy wszystkie jego rozpuszczalne we krwi części, czy to ślady DNA, czy to drobne kawałki guzów - mówi profesor F. Silvestris.