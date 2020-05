Veolia wsparła Bielskie Pogotowie Ratunkowe i Szpital Pediatryczny

Niezbędne do monitorowania stanu pacjentów kardiomonitory, pulsoksymetr, a także nowoczesne urządzenie Nocospray do dezynfekcji ambulansów oraz rękawiczki, płyny do dezynfekcji i wodę mineralną przekazała firma Veolia Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu oraz Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej. Łączna wartość wsparcia dla obu instytucji wyniosła 20 tys. złotych.

- W obliczu walki z koronawirusem ratownicy medyczni stoją na pierwszej linii frontu, jednak często zapomina się o wysiłku tych osób. Cieszymy się bardzo, że Veolia zauważyła i doceniła naszą rolę i potrzeby, jakie z niej wynikają. Dary i wsparcie w zakupie Nocospray, specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji ambulansów, to dla nas bardzo cenna pomoc. Dzięki niemu łatwiej nam będzie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów i ratowników pracujących w ambulansach. A po zakończeniu walki z koronawirusem urządzenie będzie nam służyło w codziennej pracy. Bardzo dziękujemy – mówił podczas przekazania darów Wojciech Waligóra, dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, które otrzymało aparat Nocospray, który posłuży do dezynfekcji karetek i innych ambulansów, tysiąc par rękawiczek ochronnych i wodę mineralną z Tarnowskich Gór.

Z kolei Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej otrzymał 100 litrów płynu do dezynfekcji rąk oraz prawie 1100 butelek wody mineralnej produkowanej przez należące do Grupy Veolia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach. Oprócz tego Veolia zakupiła na rzecz placówki dwa kardiomonitory oraz pulsoksymetr ze stacją dokującą.

- Jestem wzruszona pomocą, którą otrzymujemy. Nasz szpital zabezpiecza pomoc medyczną dzieciom z całego Podbeskidzia, a po decyzji wojewody o obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu walki z

COVID-19 musieliśmy wyposażyć w odzież ochronną personel szpitala i zorganizować specjalny odcinek obserwacyjny dla dzieci z podejrzeniem zakażenia. Przekazane przez firmę Veolia dwa kardiomonitory oraz pulsoksymetr są sprzętem niezbędnym do monitorowania stanu naszych pacjentów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc. Docelowo aparatura ta służyć będzie w Izbie Przyjęć do diagnozowania zgłaszanych do nas dzieci - mówiła Ewa Bachta, dyrektorka Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Bielsko-Biała to niejedyne śląskie miasto, któremu pomaga Veolia. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach również wsparło miejskie szpitale. Na ich rzecz dokonano zakupu 60 litrów profesjonalnych żeli do dezynfekcji ciała i rąk oraz 150 litrów płynów do dezynfekcji powierzchni. Placówkom opieki medycznej firma zapewniła także 240 maseczek wielokrotnego użytku, 40 przyłbic, prawie 300 rolek ręczników papierowych oraz ponad 1 400 butelek wody mineralnej. Dodatkowo spółki z Grupy Veolia ufundowały monitor funkcji życiowych, który trafił do Szpitala Powiatowego im. Hagera.

- W Veolii doskonale wiemy czym jest odpowiedzialność za lokalne społeczności. Od ponad 20 lat w Polsce dostarczamy im wodę i energię, a służby medyczne dbają o ich zdrowie. Jednak czasy epidemii wymagają od nas wszystkich solidarności, mobilizacji i wspólnego działania, dlatego wspieramy bielską służbę zdrowia – mówi Marek Przytulski, dyrektor ds. rozwoju Linii Biznesowej Woda w Veolii. – Jesteśmy pełni podziwu dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, wszystkich pracowników medycznych, bez oddania których skuteczna walka o zdrowie Polaków byłaby niemożliwa. Poprzez nasze wsparcie chcemy dołożyć cegiełkę do tego wspólnego wysiłku. Mamy nadzieję, że sprzęt, który zakupiliśmy zgodnie z sugestiami placówek, odpowiadając na ich zapotrzebowanie i specyfikę, ułatwi im pracę również po zakończeniu epidemii – dodaje.

Veolia wspiera lokalne społeczności w całej Polsce. W Łodzi pracownicy Veolii dostarczyli do Wydziału Zdrowia UMŁ 330 litrów płynu do dezynfekcji rąk, a w Poznaniu firma przekazała Szpitalowi Zakaźnemu 50 tysięcy złotych w formie darowizny oraz tysiąc maseczek ochronnych dla personelu medycznego.

Z kolei w Warszawie Veolia wsparła Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”, zakupując środki ochrony osobistej, w tym 100 masek pełnotwarzowych i 100 masek półtwarzowych z filtrami. W Toruniu przekazali sprzęt ochronny (rękawiczki, maseczki, itd.) dla pracowników i współpracowników miejskich szpitali i urzędów. Podobnie w Gniewie, tam Veolia przekazała maseczki, które urząd miasta rozdystrybuował wśród mieszkańców i przedsiębiorców. W Miasteczku Śląskim spółka wsparła jedną ze szkół kupując urządzenie do dezynfekcji rąk, natomiast w Woźnikach przekazała maseczki ochronne z przeznaczeniem dla mieszkańców oraz środki do dezynfekcji powierzchni do wykorzystania w placówkach szkolnych.

Veolia należy do światowych liderów usług środowiskowych. W Polsce działa na terenie 109 gmin, dostarczając wodę i energię blisko 3 mln mieszkańców. Wśród odbiorców jej usług znajdują się również samorządy i podległe im instytucje, w tym ponad 250 szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej.