W Beskidach ruszył sezon narciarski 2021! Na Białym Krzyżu już szusują na "Bartusiu"!

Kompleks Narciarski Biały Krzyż rozpoczął sezon narciarski w piątek, 3 grudnia. To pierwsze miejsce w Beskidach, w którym można szusować. Do dyspozycji narciarzy jest wyciąg talerzykowy „Bartuś” – o długość trasy ok. 200 m.

Już od rana na stoku Białego Krzyża nie brakuje narciarzy - na stoku szusuje kilkanaście osób. Tłoku nie ma, więc dystanse społeczne są zachowane.

Wyciąg ruszył dziś o godz. 9:00, i szosować będzie można do 20:00. W weekend natomiast otwarty będzie od godz. 8:00 do 20:00.

Na miejscu jest ok. pół metra ubitego śniegu - więc warunki są całkiem dobre.