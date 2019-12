W Beskidach śniegu jak na lekarstwo, ale w święta i tak będzie tłoczno

Śniegu jak na lekarstwo jest również w Szczyrku. W czwartek nawet położony w specyficznym mikroklimacie kompleks narciarski Biały Krzyż na Przełęczy Salmopolskiej ogłosił, że z powodu warunków atmosferycznych będzie nieczynny do odwołania. W Szczyrku również bacznie śledzą prognozy, które w świąteczny tydzień zapowiadają mróz, co pozwoli uruchomić narciarskie trasy.

Weronika Matula, dyrektor hotelu Stok w Wiśle, który również posiada stację narciarską przyznała, że z powodu braku śniegu nie śpią po nocach i non stop obserwują prognozy pogody, czy temperatura już jest poniżej zera i czy uda się naś-nieżyć stok.

- To nie jest normalna pogoda. W ostatnich latach zazwyczaj o tej porze roku już jeździliśmy na nartach czy snowboardzie, ale co zrobić... Mam nadzieję, że zima będzie dłuższa - stwierdził Tomasz Dziedzic, rzecznik prasowy stacji narciarskiej Soszów w Wiśle. Dodał, że czekają na jedną, dwie mroźne noce, żeby uruchomić armatki i może uda im się naśnieżyć trasę nr 5.

Konieczne jest jednak przygotowanie alternatywnej oferty atrakcji, które wypełnią bezśnieżną lukę.

- Kolejki linowe będą jeździły normalnie, więc turyści, którzy nastawiali się na narty, będą mogli na przykład wybrać się w góry - stwierdził Jacek Kufel ze szczyrkowskiej Informacji Turystycznej. Dodał, że turyści będą mogli skorzystać z darmowych skibusów, które od soboty 21 grudnia będą kursowały po mieście.

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok przyznał wczoraj, że aura nie sprzyja korzystaniu z wyciągów, ale prognozy są optymistyczne, a poza tym Wisła to nie tylko narty.

- Warto zerknąć na całą ofertę kulturalną w mieście, która zapowiada się bardzo ciekawie. Jest co zwiedzać. Można czas spędzić na górskich szlakach. W Wiśle nikt się nie będzie nudził - powiedział Tomasz Bujok.

Mimo że w Beskidach nie ma śniegu, to w okresie świąteczno- noworocznym nie ma także już praktycznie wolnych miejsc. Gdzieniegdzie mogą się trafić pojedyncze oferty, ale większość została już zarezerwowana i to z dwu-, a nawet trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zdarza się oczywiście, że z powodu braku śniegu pojedynczy turyści rezygnują z zarezerwowanego przyjazdu, ale to naprawdę sporadyczne przypadki.