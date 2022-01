W Beskidy wróciła zima. Świetne miejsca na zimowe spacery. Sprawdźcie!

Beskidy - łatwe i przyjemne szlaki na zimowe spacery

Na początku stycznia Beskidy tradycyjnie przeżywają istne oblężenie. Oprócz białego szaleństwa na stokach narciarskich, również na szlakach turystycznych trwa intensywny okres pieszych wędrówek. Turyści wybierają się na zimowe spacery w góry, aby poczuć prawdziwą górską zimę. Zima w górach to jednak nie przelewki. Dlatego na piesze wędrówki o tej porze roku trzeba wybierać szlaki turystyczne, które będą dla nas łatwe i przyjemne. Oto kilka naszych propozycji takich właśnie górskich szlaków w Beskidach.

Kozia Góra (683 m n.p.m.)

Szlak z Bystrej na Kozią Górę. Trasa idealna na szybki i przyjemny zimowy rozruch. Kozia Góra to niewielki szczyt na terenie Bielska-Białej liczący ledwie 683 m n.p.m. Pod szczytem znajduje się schronisko turystyczne na Koziej Górze, popularnie zwane Stefanką.

Góra Żar (761 m n.p.m.)

Góra Żar położona jest niedaleko Żywca oraz Bielsko-Białej, tuż nad Międzybrodziem Żywieckim, w Beskidzie Małym. Z Międzybrodzia na szczyt prowadzi czarny szlak turystyczny. Zgodnie ze śladem na mapie, przemyka on obok dolnej stacji kolejki i wspina się po prawej stronie torów. Jest to szybka i przyjemna trasa, która zajmuje ok. 40 minut.

Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.)

Szlak zielony zaczyna się od ul. Turystycznej. Prowadzi do lasu porastającego stoki Magurki Wilkowickiej. Stąd po ok. 60 minutach marszu można dotrzeć do schroniska PTTK na Magurce. Na szczycie rozpościera się panorama pasma Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Małego oraz Małej Fatry.

Czupel (930 m n.p.m.)

Szlak z Przełęczy Przegibek przez Schronisko na Magurce Wilkowickiej na Czupel to najłatwiejsza i najszybsza trasa, którą można dotrzeć na najwyższy szczyt Beskidu Małego. Najpierw łagodnym szlakiem idziemy do Schroniska na Magurce Wilkowickiej. Można się tam zatrzymać od razu lub iść dalej na Czupel, który znajduje się tuż obok. W drodze powrotnej będzie szansa, by odpocząć w schronisku.

Błatnia (917 m n.p.m.)

Z Jaworza na Błatnią prowadzą aż 4 szlaki. Idealne na pieszą wędrówkę powinno okazać się wyjście z parkingu przy ulicy Turystycznej w Jaworzu. Wejście nie jest trudne, szlak jest szeroki, niezbyt wymagający. Na górze znajduje się schronisko PTTK oraz trochę poniżej Ranczo Błatnia.

Szyndzielnia (1028 m n.p.m.)

Szlak żółty z Wapienicy na Szyndzielnię. Początkowo prowadzi łagodnie doliną Wapienicy, potem natomiast koło zapory wodnej im. Ignacego Mościckiego zaczyna być nieco stromo. Trasa jednak nie jest trudna, każdy w swoim tempie powinien dotrzeć do znanego schroniska na Szyndzielni, które jest najstarszym schroniskiem w Beskidach (zostało zbudowane w 1897 r.).

Klimczok (1117 m n.p.m.)

Na Klimczok można dostać się m.in. z Błatniej i Szyndzielni. Oba te połączenia są świetnym pomysłem na zimową wycieczkę. Z Błatniej na Klimczok prowadzi szlak żółty - bardzo malowniczy odcinek, z widokami na Szczyrk, Brenną i Beskid Śląski. Z Szyndzielni na Klimczok również podążać można żółtym szlakiem - ten odcinek powinien nie zająć nam więcej niż 30 minut, by znaleźć się na Klimczoku.

Barania Góra (1220 m n.p.m.) Lipowa Ostre - Magurka Radziechowska - Magurka Wiślańska - Barania Góra

To trasa bardziej wymagająca niż pozostałe. Ostre to niewielka wieś w gminie Lipowa. To tam zaczyna się wyprawa, która prowadzi do Magurki Radziechowskiej będącej niewybitnym szczytem, ale ważnym pod względem orientacyjnym i prowadzącym do Magurki Wiślańskiej. Z niej natomiast można kierować się w stronę Baraniej Góry, na której szczycie stoi wieża widokowa.