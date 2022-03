W Bestwinie oszust udawał policjanta. Wyłudził od seniorki ponad 35 tys. zł

W piątek po godzinie 14 do seniorki, mieszkanki Bielska-Białej zadzwonił oszust. Mężczyzna przedstawił się jako policjant, powiedział, że prowadzi śledztwo w sprawie nieuczciwej kasjerki w jednym z dużych banków, która miała wypłacać klientom fałszywe banknoty. Następnie przekazał telefon rzekomemu prokuratorowi, który poprosił o to, aby kobieta przez telefon dyktowała mu numery seryjne posiadanej gotówki. Fałszywy prokurator stwierdził, że większość z banknotów jest podrobiona i zaraz przyjdzie do niej nieumundurowany policjant, któremu powinna je przekazać. Kobieta dała się wciągnąć w oszustwo i po chwili wręczyła ponad 35 tysięcy złotych fałszywemu policjantowi. Sprawę wyjaśniają śledczy z Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach.

Apelujemy o ostrożność i przestrzegamy przed tą popularną metodą działania oszustów.

PAMIĘTAJ!

- Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem!