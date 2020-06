W Bielsku-Białej powstaje nowa droga. Kierowcy łatwiej dotrą do Hulanki

Aleja gen. Andresa to droga dwujezdniowa (z czterema pasami ruchu), która łączy południowe i północne rejony Bielska-Białej. Z kolei ul. Piastowska posiada pojedynczą jezdnię i stanowi połączenie ronda Hulanka z centrum miasta po stronie wschodniej. Obie ulice przecinają się na dwóch poziomach i nie mają bezpośredniego połączenia, a przejazd między nimi odbywa się przez ulice o niewielkiej przepustowości - ul. Sobieskiego oraz ul. Emilii Plater, które są dodatkowo wąskie i strome. Drugą opcją przejazdu jest dojazd do ul. Babiogórskiej, zawrócenie na węźle i powrót al. gen. Andresa do ronda Hulanka. Nie ma jednak tras objazdowych dla tej alei na wypadek konieczności awaryjnego zamknięcia tuneli pod rondem Hulanka.

Właśnie z tych powodów - jak informują urzędnicy bielskiego Ratusza- Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej podjął decyzję o budowie łącznika alei oraz ul. Piastowskiej.