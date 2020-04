W Bielsku-Białej zaczyna działać Oddział Dziennej Chemioterapii

Kiedy w lutym tego roku w ramach Dnia Walki z Rakiem w Bielsku-Białej w przygotowywanym do uruchomienia pawilonie Chemioterapii Dziennej Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego (BCO-SM) Beskidzka Izba Lekarska we współpracy z BCO-SM zorganizowała spotkanie poświęcone profilaktyce i walce z rakiem, specjaliści tłumaczyli, że bielski szpital czeka na zgodę NFZ na uruchomienie tego oddziału. Chodziło o zgodę na udzielanie świadczeń w innym miejscu, niż dotychczas. Takie do tej pory były prowadzone w placówce BCO-SM przy ul. Wyzwolenia.

Pokoje pacjentów wyposażone są w łazienki, w tym dwa pokoje sześcioosobowe posiadają łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze zlokalizowany został również gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

- Ten oddział ma na celu to, by skończyć z wyizolowaniem chorych nowotworowych. Oni mają tu przyjść, dostać leki i wrócić do domu, być z bliskimi, pracować zawodowo, żyć w miarę normalnie z tą swoja chorobą, którą muszą poznać i do niej się przyzwyczaić - tłumaczyli w lutym bielscy lekarze.

Pacjenci będą leczeni nie tylko w nowym podwyższonym standardzie, ale także zgodnie z wytycznymi uwzględniającymi konieczność ochrony tej grupy chorych przed zakażeniem COVID-19. Dlatego w budynku rozdzielone zostały drogi transportu leków, porad lekarskich, pobierania krwi do badań, a sale podań leków zmniejszono do trzyosobowych, zaś sale pod szczególnym nadzorem pielęgniarskim do pięciu osób.