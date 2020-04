W Gemini Park Bielsko-Biała można dostać darmową maseczkę ochronną

Osoby, które wybierają się na zakupy do sklepów lub punktów usługowych działających na terenie Gemini Park Bielsko-Biała, a nie zdążyły jeszcze zaopatrzyć się w niezbędną ochronę, otrzymają bezpłatne jednorazowe, maseczki.

- Jedna osoba może pobrać jedną maseczkę - informują przedstawiciele centrum handlowego. Przygotowano kilka tysięcy maseczek. Rozdawane będą do wyczerpania zapasów.

- Jesteśmy świadomi tego, jak ważna jest wszelka ochrona przed wirusem. Jednocześnie dostęp do profesjonalnych środków ochrony jest dziś utrudniony, przez co nie każdy mógł zdążyć się zaopatrzyć w maseczki. Nieraz także cena może odstraszać, dlatego staramy się pomóc naszym klientom, zapewniając dostęp do wymaganej od dziś ochrony - mówi Anna Dworak, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Bielsko-Biała.

Celem akcji jest zapewnienie klientom jeszcze większego bezpieczeństwa podczas codziennych, niezbędnych zakupów w sklepie spożywczym, aptece, drogerii czy innych punktów handlowych oraz wyrównanie szans w dostępie do zalecanej przez władze ochrony.