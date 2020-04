Ważne imprezy w Beskidach odwołane albo przesunięte na inny termin. To efekt pandemii koronawirusa

Wiadomo już, że Bieg po Nowe Życie, która po raz kolejny miał się odbyć w kwietniu tego roku w Wiśle zostanie przesunięty. Organizatorom na szczęście udało się znaleźć nową datę - będzie to 20 czerwca 2020 roku, oczywiście jeśli wszystkie obostrzenia zostaną do tego czasu wycofane.

W Bielsku-Białej nie odbędzie się zaplanowany na 20-23 kwietnia 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica. To efekt epidemii koronawirusa, która uniemożliwia zorganizowanie jakichkolwiek imprez. Z tego samego powodu na jesień zostaje przeniesiony 29. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej, który pierwotnie miał odbyć się w dniach 26-30 maja.

MEMY. Wybory w dobie koronawirus: "Zapraszamy do urn"

Na pewno przesunięte zostanie najważniejsze wydarzenie filmowe w Cieszynie. Kino na Granicy, które od ponad 20 lat organizowane było na przełomie kwietnia i maja, w tym roku odbędzie się od 21 do 26 sierpnia. Organizatorzy mają nadzieję, że ta jednorazowa zmiana terminu nie sprawi, że impreza straci stałych widzów.

Ciągle nie wiadomo, jak potoczą się losy tegorocznej edycji Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który organizowany jest w kilku miejscowośćiach. To jedna z najważniejszych imprez dla Wisły, gdzie z roku na rok przyjeżdża na nią tysiące turystów. Nieoficjalnie mówi się, że trwają rozmowy dotyczące odwołania tej imprezy albo przynajmniej ograniczenia jej formy. Przypomnijmy: na Tydzień Kultury Beskidzkiej przyjeżdża mnóstwo zagranicznych zespołów z całego świata - przez trwającą na świecie pandemię, mogłyby one nie dotrzeć do Polski.