Wiaduktu już nie ma. Z DK1 w Czechowicach-Dziedzicach zniknął obiekt kolejowy

Zgodnie z zapowiedzią wykonawcy rozbiórki wiaduktu DK1 ma zostać otwarta w poniedziałek 29 czerwca o 6.00. Do tego czasu ok. 2-kilometrowy odcinek DK1 między ulicami Legionów a Ligocką jest całkowicie zamknięty, a objazd poprowadzony jest przez Czechowice-Dziedzice.

W niedzielne popołudnie w Czechowicach-Dziedzicach należy spodziewać się sporych utrudnień w związku z powrotem turystów z Beskidów. Zgodnie z wyznaczonym objazdem kierowcy jadący od strony Bielska-Białej w kierunku Katowic muszą skręcić z DK1 w Czechowicach-Dziedzicach w ulicę Mazańcowicką (na wysokości Multispedytora), a następnie ulicami Mazańcowicką, Kotulińskiego, Kopernika i Legionów dotrzeć do DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach już za wyburzonym wiaduktem.

Aby dotrzeć do Bielska-Białej od strony Katowic trzeba natomiast na skrzyżowaniu DK1 z ul. Legionów i Waryńskiego ustawić się na lewym pasie do skrętu i skręcić w ul. Legionów. Informują o tym znaki. Następnie trzeba jechać ulicami Legionów, Mazańcowicką i Ligocką aż do DK 1 (skrzyżowanie DK1 z ul. Ligocką, pierwsze światła za wyburzonym wiaduktem).