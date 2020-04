Więcej wiernych w kościołach. W Bielsku-Białej wyznaczają miejsca w ławkach

W BIELSKU-BIAŁEJ W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (obok dworca PKS) miejsca, które można zająć są oznaczone karteczkami. - Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem - przypominają w parafii.

Msze św. codzienne będą sprawowane w „dużym” kościele. W kaplicy Miłosierdzia Bożego codzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 9.00 do 18.30 (jednocześnie może być maksymalnie 30 osób w oznaczonych miejscach). PARAFIA KATEDRALNA ŚW. MIKOŁAJA W BIELSKU-BIAŁEJ informuje, że w czasie mszy oraz nabożeństw, w katedrze może przebywać jednocześnie 50 osób, nie licząc księży. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. Te same zasady dotyczą pogrzebów i ślubów.

Parafia katedralna powraca do sprawowania nabożeństw: środa - nabożeństwo do św. Mikołaja po mszy św. o godz. 8.00, piątek – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 i Rozmowy z Jezusem o godz. 19.00.

PARAFIA ŚW. JÓZEFA NA ZŁOTYCH ŁANACH w Bielsku-Białej poinformowała, że msze św. w dni powszednie w ciągu nadchodzącego tygodnia będą sprawowane o godz. 7.00 i 18.00 w grupach do 80 osób. W dalszym ciągu wejście będzie możliwe wyłącznie przez drzwi główne.

- Kościół będzie otwarty codziennie między mszami świętymi - informują w parafii na Złotych Łanach. W związku z obowiązkiem zasłania twarzy i nosa w przestrzeniach publicznych, w tym również w kościołach, twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii św. w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski. PW parafii zachęcają wiernych do przyjmowania Komunii św. na rękę.