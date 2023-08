Wielka nawałnica w woj. śląskim. Mówi się nawet o trąbie powietrznej! Setki interwencji straży, jedna osoba ranna. Zobacz ZDJĘCIA

Nawałnica przeszła przez woj. śląskie. Mieszkańcy mówią o trąbie powietrznej! Setki interwencji straży

Doszło do uszkodzeń dachów w 7 budynkach mieszkalnych i 5 gospodarczych:

W woj. śląskim we wtorek 22 sierpnia 2023 r. jednostki Straży Pożarnej interweniowały aż 291 razy, w zdarzeniach związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew i połamanych konarów.

W Bielsku-Białej szalał porywisty wiatr. Mieszkańcy piszą o leju kondensacyjnym!

Mieszkańcy województwa śląskiego doświadczyli w ciągu ostatniego tygodnia burz, obfitych opadów deszczu i gradu. Jak jednak się okazało, do zestawu nieprzyjaznych zjawisk mogła dołączyć... trąba powietrzna. Tak twierdzą niektórzy bielszczanie, którzy relacjonowali pojawienie się leju kondensacyjnego.

Niezależnie od tego, co faktycznie pojawiło się nad Bielskiem-Białą, nacierające do straży pożarnej i innych instytucji informacje sugerują, że jest to coś bardzo poważnego. Wiatr miał osiągać prędkość nawet 90 km/h (dane IMGW w Aleksandrowicach), a mieszkańcy miasta dzielą się zdjęciami i szokującymi informacjami na temat zniszczeń.

Do jednej z mrożących krew w żyłach sytuacji doszło na osiedlu Karpackim, przed centrum handlowym na ul. Kolistej. Porywisty wiatr zerwał z elementy elewacji budynku. Zaniepokojeni bielszczanie udostępniali zdjęcia i filmiki, pokazujące walające się po parkingu odpady.