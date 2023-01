Wielkie emocje na ekranach kin Helios!

Ostatni weekend stycznia w sieci kin Helios zapowiada się naprawdę intensywnie. W repertuarze znajdą się filmy dla najmłodszych kinomanów, dla młodzieży oraz fanów polskiego kina, filmów dokumentalnych i muzycznych seansów. Każdy z powodzeniem znajdzie coś dla siebie, aby choć na chwilę oderwać się od zimowej codzienności.

Premierowe seanse filmu „Pokusa” przyniosą wiele filmowych wrażeń… Ambitna Inez marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie śledzącym życie gwiazd, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny. Jej szef Filip traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się być niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Przygodowy film „PIMI z Krainy Tygrysów” udowodni, że jedna niezwykła przygoda potrafi zmienić nasze życie! Pewnej nocy osierocony Balmani ratuje małego tygryska przed kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w długą i niebezpieczną podróż do odległego sanktuarium, gdzie, jak wierzy Balmani, będą bezpieczni. W trakcie wędrówki między bohaterem i młodym tygryskiem Mukti rodzi się niezwykła więź. Będą musieli wspólnie przebyć setki mil i przetrwać ekstremalne wyzwania, aby dotrzeć do nowego domu, wysoko w Himalajach i przeżyć jedną z największych przygód życia: prawdziwą przyjaźń!

„Babilon” to najnowszy film reżysera „La La Land”. Damien Chazelle jest też autorem scenariusza tej brawurowej produkcji. Ta oryginalna epopeja rozgrywa się w Los Angeles lat 20. XX wieku. To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood… W rolach głównych występują: Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva.

„Niebezpieczni dżentelmeni” to natomiast polska komedia kryminalna. Tadeusz Boy-Żeleński, Witkacy, Joseph Conrad i Bronisław Malinowski budzą się po mocno zakrapianej imprezie. Głowy pękają, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo, do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów… Na młodych widzów czeka animacja „Mumie”. W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki!