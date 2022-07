Willa jak z "Dynastii" pod Bielskiem. To jeden z najdroższych domów w woj. śląskim! Basen, las, sauny i to wnętrze - zobacz ZDJĘCIA red.

Willa jak z "Dynastii" pod Bielskiem. W Mazańcowicach na sprzedaż wystawiona jest bajeczna rezydencja. To najdroższy dom do kupienia w Bielsku-Białej i powiecie! Jest to również jedna z najdroższych willi wystawionych na sprzedaż w woj. śląskim! Ma powierzchnię bagatela 800 metrów kwadratowych, wybudowana został w 2001 roku. Położona jest nad jeziorem w Wielkość działki to aż 9645 m2. Zobacz, jak wygląda.