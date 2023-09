Wille jak z Hollywood w woj. śląskim! Tak wyglądają NAJDROŻSZE do kupienia domy w regionie! Są w Katowicach, Rybniku, Gliwicach, Bielsku... red.

Wille jak z Hollywood w woj. śląskim! Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii!