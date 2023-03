Wiosenny kiermasz książek w Galerii Sfera. Pomoc dla domów dziecka, świetlic środowiskowych i bezdomnych zwierząt

Charytatywny kiermasz książek w Bielsku-Białej

W jaki sposób pomóc?

Uczestnictwo w akcji jest niezwykle proste i ogranicza się do trzech prostych kroków. Po pierwsze, już dziś można przynosić książki do Punktu Informacyjnego Galerii I w godzinach od 9:00 do 21:00. Po drugie, przyjść na kiermasz charytatywny, który odbędzie się w sobotę, 25 marca, w Foyer Galerii II. Po trzecie, zakupić interesującą nas książkę i w ten sposób wspierać organizacje, które pomagają potrzebującym.