Właściciel PG Silesia sprzeda udziały w czechowickiej kopalni?

Przed tygodniem przedstawiciele PG Silesia informowali o tym, że PG Silesia nie jest w stanie zaciągnąć żadnych nowych kredytów. Natomiast dla ratowania sytuacji spółka ubiega się o pomoc dla pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej. Weryfikacja planów wydobywczych, dalsze wsparcie właściciela i obniżka wynagrodzeń pracowników o 10 proc., gwarantująca ciągłość działania kopalni do końca roku 2021, to główne wnioski ze wspomnianego spotkania.

PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach jest w trudnej sytuacji - zarząd czechowickiej kopalni stara się zapewnić ciągłość jej działalności operacyjnej do końca 2021 roku, ale - jak informują przedstawiciele PG Silesia - nie będzie to możliwe bez dobrej woli zarówno pracowników jak i czeskiego właściciela. A ten z kolei nie wyklucza możliwości przekazania swoich udziałów - w razie zainteresowania - mniejszościowym udziałowcom lub Skarbowi Państwa. Tymczasem kolejne propozycje spotkań ze stroną rządową pozostają bez odpowiedzi.

Niekorzystne zmiany na rynku węgla (wzrost cen uprawnień do emisji CO2, które w dobie epidemii koronawirusa przybierają na sile) oraz wzrost kosztów personalnych w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadziły do sytuacji, w której - mimo ogromnych inwestycji i wsparcia czeskiego inwestora- prowadzenie dalszych działań w PG Silesia jest ekonomicznie nieuzasadnione.

W środę 13 maja przedstawiciele PG Silesia poinformowali, że kierując się zasadami odpowiedzialności społecznej, większościowy udziałowiec jest gotów, żeby pod pewnymi warunkami, zapewnić dalsze finansowanie przedsiębiorstwa.

- Pozwoli to uniknąć scenariusza szybkiego zamykania kopalni, co w finale skutkowałoby natychmiastowymi, grupowymi zwolnieniami pracowników. Takie rozwiązanie zapewni także dodatkowy czas na wypracowanie alternatywnych scenariuszy co do przyszłości PG Silesia - tłumaczą.

Dodają, że w dobie wszechobecnego kryzysu gospodarczego działania PG Silesia wydają się uzasadnione, ale w dalszej perspektywie brak finansowania mógłby oznaczać likwidację zakładu i zwolnienia grupowe. To z kolei skutkowałoby wzrostem poziomu bezrobocia - PG Silesia jest jednym z największych pracodawców na Podbeskidzia, a także spadkiem jakości życia osób związanych z kopalnią, brakiem inwestycji w rozwój miasta, ale także zahamowaniem ogromnych sum pieniędzy wpływających do budżetów lokalnych oraz do Skarbu Państwa w kolejnych latach.