Wodecki Twist z jesienną trasą koncertową! Cykl pokazów muzycznych odbędzie się m.in. w Katowicach i Bielsku-Białej

Już 29 października ruszy kolejna tura koncertów na cześć twórczości niezapomnianego Artysty - Zbigniewa Wodeckiego, a pierwszym jej punktem będzie Warszawa.

Czerwcowe wydarzenia w ramach trasy koncertowej Wodecki Twist cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odbiorców z całej Polski, dlatego też zaplanowane zostały kolejne jesienne występy. Na scenie staną wybitni, polscy wykonawcy, którzy odtworzą i odświeżą najbardziej znane i lubiane utwory artysty. Podczas jesiennej trasy koncertowej wystąpią m.in.: Baasch, Alicja Majewska, Ania Rusowicz, Kuba Badach, Igor Herbut, Kayah, Miuosh, Paulina Przybysz, Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert, Igo, Tomasz Organek oraz orkiestra pod batutą Tomka Szymusia, który jest jednocześnie autorem aranżacji.

Zbigniew Wodecki został zapamiętany jako Artysta wielkiego formatu, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer. Jego utwory skradły serca Polaków i do dziś cieszą się popularnością. Uwielbiane przez wszystkie pokolenia “Z Tobą chcę oglądać świat”, “Zacznij od Bacha”, “Pszczółka Maja”, “Lubię wracać tam gdzie byłem”, “Rzuć to wszystko co złe”, “Oczarowanie” - to jedne z najbardziej cenionych dzieł muzycznych Artysty, które do dziś emitowane są w radiu i słuchane przez tłumy. Właśnie tę muzykę - niosącą wartościowe treści, otuchę i mądry humor, zaprezentują podczas jesiennej trasy koncertowej najbardziej wybitni obecnie Artyści polskiej sceny muzycznej wraz z orkiestrą pod batutą Tomka Szymusia.