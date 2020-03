Wójt gminy Jaworze deklaruje: ustąpię ze stanowiska, jeśli w maju będą wybory prezydenckie

Radosław Ostałkiewicz, wójt gminy Jaworze położonej tuż obok Bielska-Białej zadeklarował, że ustąpi ze stanowiska, jeśli w maju zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie. Bo nie będzie w stanie ich zorganizować w gminie. Swoją decyzję ogłosił na profilu facebookowym.

- Są pewne wydarzenia, wobec których nie możemy przejść obojętnie. Taką sprawą jest pandemia koronawirusa. Tutaj nie mogę być gołosłownym. Jeżeli okazałoby się, że jednak musiałyby się odbyć wybory prezydenckie w obliczu zagrożenia zdrowia i życia Jaworzanek i Jaworzan - wybaczcie. Ale podjąłbym jednoznaczną decyzję - napisał. Zaznaczył, że jego deklaracja jest prawdziwa i całkowicie niepolityczna.

Radosław Ostałkiewicz zaznaczył, że jeśli 10 maja zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie, to zaraz po nich odbędą się wybory wójta gminy Jaworze.

- W tym momencie deklaruję, że nie jestem w stanie - jako wójt - podołać przepisom oraz terminom kodeksu wyborczego i innym jego wymogom. Gmina Jaworze nie będzie mogła zapewnić obsady komisji wyborczych , zaś moi urzędnicy otrzymali ode mnie wyraźny zakaz - z racji pandemii - udziału w innych ciałach, aniżeli gminnych, co przecież zrozumiałe... Co to oznacza? O ile przeprowadzone zostaną wybory Prezydenta RP w terminie majowym, ustąpię ze stanowiska. Nie narażę nikogo na utratę zdrowia i życia - napisał wójt na sowim facebookowym profilu.