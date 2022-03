Wpadła podczas legitymowania. Na wieść, że trafi do więzienia skopała policyjny radiowóz

Wpadła podczas legitymowania. Na wieść, że trafi do więzienia skopała radiowóz

Zaczęło się od zgłoszenia w środę, 16 lutego, o awanturze pod marketem przy ulicy Górniczej w Czechowicach-Dziedzicach.

Interweniujący policjanci nikogo tam już nie zastali, ale przypuszczali, że jedną z uczestniczek zajścia może być poszukiwana przez nich kobieta. Napotkali ją chwilę później, podczas patrolowania okolicy.

- Po sprawdzeniu w bazie potwierdziło się, że jest poszukiwana przez sąd. Miała do odbycia karę 8 miesięcy pozbawienia wolności - informuje asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Kiedy dowiedziała się, że trafi do więzienia wpadła we wściekłość i to wtedy kopniakami uszkodziła drzwi auta. Policjanci musieli użyć siły, aby ją obezwładnić.

33-letnia mieszkanka Czechowic-Dziedzic zgodnie z dyspozycją sądu, po nocy spędzonej w policyjnej izbie zatrzymań została doprowadzona do zakładu karnego. Wkrótce odpowie również za uszkodzenie służbowego pojazdu, będzie także musiała pokryć koszty naprawy radiowozu.