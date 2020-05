Wybił szybę w autobusie bielskiego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Wpadł w ręce policji

Jak poinformował asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej policji, przed wyjeżdżający z zatoki autobus wbiegł mężczyzna, wymachując rękoma, w których coś trzymał.

- Kierowca musiał gwałtowanie zahamować, aby go nie potrącić. Mężczyzna podbiegł do jednej z bocznych szyb i uderzył w nią ostrym przedmiotem, a następnie zbiegł. Uciekając, przebiegał pomiędzy przejeżdżającymi samochodami. Zgłoszenie o chuligańskim ataku na autobus odebrał oficer dyżurny bielskiej komendy i natychmiast skierował we wskazany rejon policyjne patrole. Na szczęście w wyniku nagłego hamowania autobusu żaden z pasażerów autobusu nie doznał obrażeń - relacjonuje Roman Szybiak.

Kilkanaście minut później policjanci z bielskiego wydziału prewencji zauważyli z okolicy jednego ze sklepów spożywczych przy ulicy Stojałowskiego podejrzewanego mężczyznę. Kiedy mundurowi podeszli do niego, zachowywał się arogancko i agresywnie, próbował uciec interweniującym policjantom. Stróże prawa szybko obezwładnili 19-letniego chuligana. Badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Trafił do policyjnego aresztu.