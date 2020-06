Wybory 2020 w Bielsku-Białej: sprawnie i bez zakłóceń

Wybory prezydenckie w Bielsku-Białej 2020 rozpoczęły się spokojnie i bez zakłóceń, za to z porannymi kolejkami do lokali wyborczych - takie można było było zaobserwować w godzinach porannych tuż po zakończonych mszach. Tak było m.in. na placu Ratuszowym , gdzie sporo osób ustawiło się do Komisji Obwodowej nr 33. Jednak już ok.10.00 głosowanie w lokalu przebiegało sprawnie, bez kolejek.

Lokale wyborcze są czynne od godz. 7 do 21. W Bielsku-Białej jest ich aż 76. Uprawnionych do głosowania jest 129 tys. osób. Głosy można oddać w sposób tradycyjny, jak i wrzucić do urny karty służące głosowaniu korespondencyjnemu. Osoby, które zdecydowały się na taki sposób udziału w wyborach, otrzymały je już za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W wyborach prezydenckich do głosowania otrzymamy jedną kartę, na której znajdą się nazwiska 11 kandydatów. Głos ważny to taki, kiedy postawimy znak „X" tylko i wyłącznie przy nazwisku jednego z nich. Należy umieścić go w pustej kratce obok nazwiska naszego kandydata. Jeżeli postawimy już jeden „X", to naszego wyboru nie można zmienić, dlatego należy oddawać głos uważnie.

Aby wszystko było precyzyjne należy dodać, że znak „X" według obowiązującego prawa to: „co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki". Głos nieważny to taki, gdzie postawiono na kracie do głosowania więcej niż jeden „X" lub nie wybrano żadnego kandydata.

Pierwsze wstępne wyniki wyborów poznamy wieczorem, po 21.00.