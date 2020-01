Wybuch gazu w Szczyrku. Trwa zbiórka dla pani Marii, której bliscy zginęli w wyniku katastrofy.

- Jedynym oparciem jest córka Ela – żyjąca samotnie siostra bliźniaczka tragicznie zmarłego Wojtka. Jakie to musi być ciężkie, patrzeć codziennie na resztkę gruzów po rodzinnym domu Kaim, które zabrały Pani Marysi to co najcenniejsze – syna, synową oraz najukochańsze wnuki. Gruzy, które do dnia dzisiejszego leżą pod samym oknem Pani Marysi. Gruzy to jednak nie wszystko. Na Panią Marysię spada wiele innych zobowiązań, niestety także finansowych po tragicznie zmarłej rodzinie - piszą organizatorzy zbiórki.

I dodają: - Pani Mario, wierzymy, że ta zbiórka pozwoli Pani godnie żyć, uporać się z codziennymi trudami związanymi z tą tragedią, postawić pomnik na cmentarzu dla swojej cudownej rodziny i nie martwić się o jutro, chociaż nie widzi Pani jego sensu teraz.