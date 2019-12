Wybuch gazu w Szczyrku: trzy osoby trafiły do aresztu. Usłyszały zarzut doprowadzenia do śmierci ośmiu osób

Romana D., Marcin S. i Józef D. trafili do aresztu. To prezes firmy oraz pracownicy, którzy dokonali odwiertu, jaki doprowadził do tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku, gdzie 4 grudnia zginęło osiem osób. Wszyscy trzej usłyszeli zarzut spowodowania pożaru, który doprowadził do zawalenia budynku i śmierci ośmiu osób.

Trzy osoby trafiły do aresztu w związku z tragicznym wybuchem gazu, do którego doszło w Szczyrku 4 grudnia. Są to mężczyźni podejrzewani przez śledczych o doprowadzenie do tragedii, w której zginęła ośmioosobowa rodzina Kaimów - czworo dzieci i czworo dorosłych. 18 grudnia na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatrzymano: Romana D. - prezesa firmy budowlanej, która zleciła przewierty pod ul. Leszczynową

Marcina S. - pracownika, który wykonywał prace

Józefa D. - pracownika, który wykonywał prace - Osoby te usłyszały zarzuty popełnienia czynu z art. 163 kk, polegającego na sprowadzeniu pożaru i zawaleniu się budynku w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności - mówi prokurator Agnieszka Michulec. Wiemy już, że wszyscy trzej mężczyźni zostali przesłuchani. Prokuratura wnioskowała do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej o zastosowanie wobec wszystkich trzech podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzech miesięcy aresztu. 19 grudnia sąd przychylił się do tego wniosku jedynie częściowo. Na trzy miesiące do aresztu trafił Roman D. i jeden z pracowników. Drugi został pozbawiony wolności na okres miesiąca. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Przypomnijmy, że zdaniem biegłych do tragedii doprowadziło uszkodzenie rury z gazem. Mieli do tego doprowadzić Marcin S. i Józef D.