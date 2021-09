Wyjątkowe szkolenie w bielskim MZK. Przyjechali z całej Polski, by uczyć się jak pomagać osobom niewidzącym

Na terenie bielskiego MZK grupa składająca się z 16 osób uczyła się jak niewidomi i niedowidzący mogą bezpiecznie korzystać z autobusów. Były to osoby w pełni sprawne, ale wszystkie zostały wyposażone w białe laski i opaski na oczy, by lepiej mogły wczuć się w sytuację swoich podopiecznych. Część z nich będzie szkoliła kolejnych instruktorów, byli też nauczyciele, którzy mają niewidomych uczniów i osoby, które mają niepełnosprawnego członka rodziny. Techniczne szczegóły omawiała z kursantami Barbara Rakszewska instruktor orientacji przestrzennej Polskiego Związku Niewidomych.

- Na co dzień pracuję z osobami niewidomymi i słabowidzącymi w Chorzowie. Dla mnie takie szkolenie, to znakomita okazja do podwyższenia swoich kwalifikacji i poczucia jak to jest, kiedy zakłada się gogle i nie widzi, w ten sposób można wczuć się w sytuację osób niewidzących - stwierdziła uczestnicząca w szkoleniu Maria Badur z Piekar Śląskich. Dodała, że w Polsce brakuje orientantów, czyli osób pomagających poruszać się osobom niewidomym w przestrzeni, więc takie szkolenie było tym bardziej cenne.