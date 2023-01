Wyłączenia prądu w Bielsku-Białej. Gdzie może zabraknąć prądu 25.01?

Planowane wyłączenia prądu w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała ul. Podleśna nr 26,

25.01 od godz. 10:00 do 17:00

Bielsko-Biała ul. Relaksowa nr 20, Wypoczynkowa nr 34, 40,

26.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Borowa nr 17,

27.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Brzechwy nr 6, 7, Do Lasu nr 17, 21, 25, 27, 29, 31, 39, 43, 45, 47, 71, Pisarska od nr 12 do nr 60,

30.01 od godz. 8:00 do 16:30

Bielsko-Biała ulica Brzechwy, Do Lasu, Wyzwolenia od ul. Bielskiej do nr 643b, Pisarska od ul. Bielska do nr 12,

Pisarzowice ulica Tartaczna od nr 7 do ul. Do Lasu, Bielska od ul. Konwaliowej do ul. Do Lasu, Jaśminowa, Różana, Konwaliowa, Fiołkowa,

31.01 od godz. 8:00 do 11:00