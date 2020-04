Wymazobusy na ulicach Bielska-Białej i powiatu bielskiego

Bielscy uczniowie dostaną 110 laptopów. Sprzęt właśnie trafił do Bielska-Białej

110 laptopów trafi do bielskich szkół, a stamtąd do uczniów i nauczycieli, by umożliwić im naukę zdalną. Połowa laptopów została kupiona w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji Zdalna Szkoła, a reszta sfinansowana ze środków gminy Bielsko-Biała.