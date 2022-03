Wypadek w Bielsku-Białej. Dwie kobiety jadące na hulajnodze zostały potrącone przez samochód JAK

Hulajnogi to coraz popularniejszy środek do przemieszczania się po mieście. Niestety, również wymagający szczególnej ostrożności jak rower czy motocykl i to nie tylko ze strony prowadzącego, ale także innych uczestników ruchu. Przekonały się o tym dwie młode kobiety jadące na hulajnodze, które zostały potrącone przez samochód.