Wypadek w Bielsku-Białej. Mężczyzna spadł z wysokości na jezdnię. Przeżył, ale jego stan jest ciężki. 24-latek walczy o życie Piotr Chrobok

Do szpitala w stanie ciężkim trafił 24-letni mężczyzna, który został poszkodowany w wypadku, do którego doszło w Bielsku-Białej. Mężczyzna spadł z wysokości ok. 10 metrów z ronda Hulanka na przebiegającą pod nim aleję Andersa. Okoliczności sprawy badają miejscowi policjanci.