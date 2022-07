Wypadek w Porąbce. Samochód dostawczy wpadł do rzeki. Najpierw uderzył w barierki energochłonne i wypadł z drogi. Trwa akcja ratunkowa

W środę, 20 lipca 2022 roku w godzinach porannych, w Porąbce na ulicy Żywieckiej doszło do zdarzenia z udziałem samochodu dostawczego, który uderzył w barierki energochłonne, a następnie wpadł do rzeki. Nie są jeszcze znane przyczyny tej sytuacji, ale nad ich wyjaśnieniem oraz ustaleniem okoliczności pracują na miejscu służby.

Do zdarzenia doszło o godzinie 7.02 w Porąbce w powiecie bielskim. Samochód dostawczy marki toyota, jadący ulicą Żywiecką z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn uderzył w barierki energochłonne. Wskutek tego, zsunął się z drogi i wpadł do przepływającej w pobliżu rzeki. – Na razie wiadomo tylko tyle, że doszło do zdarzenia z udziałem samochodu dostawczego toyota, który po uderzeniu w barierki energochłonne wpadł do rzeki. Nie jesteśmy w stanie póki co określić czy był to wypadek, czy też kolizja, bo dopiero służby pracują nad wyjaśnieniem szczegółów – mówi p.o. asp. sztab. Roman Szybiak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.