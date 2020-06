Zaczęło się. Zamknięta DK1 w Czechowicach-Dziedzicach, wyburzanie mostu i potężne utrudnienia w mieście

Trwa wyburzanie wiaduktu kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. W związku z tym zamknięty jest odcinek DK1 w Czechowicach-Dziedzicach od ul. Legionów do ul. Ligockiej. Objazd wiedzie ulicami miasta. Są poważne utrudnienia w ruchu.

Od piątkowego wieczoru (26 czerwca) od 20.00 w Czechowicach-Dziedzicach zamknięty jest całkowicie 2-kilometrowy odcinek DK1 od ul. Legionów do ul. Ligockiej. To efekt wyburzania mostu kolejowego, jaki znajduje się nad DK1. I zaczęły się kłopoty w ruchu - turyści jadący w Beskidy np. do Szczyrku lub na Żywiecczyznę muszą przejechać przez Czechowice-Dziedzice. A to powoduje korki i kłopoty z włączeniem się do ruchu z bocznych ulic..

Objazd (ruch od strony Katowic w kierunku Bielska-Białej i odwrotnie) odbywa się ulicami Czechowic-Dziedzic. Kierowcy dojeżdżając DK1 do skrzyżowania z ul. Legionów i Waryńskiego powinni ustawić się na lewy pas do skrętu w lewo w ul. Legionów. Informują o tym znaki. Wielu kierowców zamknięciu DK1 dowiaduje się właśnie w tym miejscu - ustawiają się na prawym pasie, by jechać prosto, a widząc zabarykadowaną drogę decydują się skręcić w lewo, co powoduje dodatkowe zamieszanie.

Na ulicach Czechowic-Dziedzic jest coraz tłoczniej. Ruch odbywa się wolno, kłopoty są zwłaszcza przy CH Stara Kablownia, gdzie znajdują się dwa ronda oraz wyjazd z ul. Młyńskiej i wjazdy na parking centrum handlowego i ze stacji paliw. Kierowcy jadący od strony Katowic w kierunku Bielska-Białej na skrzyżowaniu DK1 z ul. Legionów (pierwsze światła tuż przed wyburzanym mostem kolejowym) muszą skręcić w lewo, a następnie i jechać ulicami Legionów, Mazańcowicką i Ligocką aż do DK 1 (skrzyżowanie DK1 z ul. Ligocką, pierwsze światła za wyburzanym wiaduktem). Natomiast kierowcy jadący od strony Bielska-Białej muszą skręcić w ulicę Mazańcowicką (na wysokości Multispedytora), a następnie ulicami Mazańcowicką, Kotulińskiego, Kopernika i Legionów dotrzeć do DK 1 w Czechowicach-Dziedzicach już za wyburzanym mostem. DK1 będzie całkowicie zamknięta do poniedziałku 29 czerwca do godz. 6.00. Wyburzanie wiaduktu kolejowego nad DK1 w Czechowi-cach-Dziedzicach to część modernizacji linii kolejowej na trasie Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg. Wyburzaniem wiaduktu zajmie się firma Budimex SA, która prowadzi prace nas tym odcinku. Ten obiekt kolejowy jest w złym stanie technicznym, dlatego jego remont nie wchodził w grę.

