Zaginęła Janina Drabek. Policja szuka mieszkanki Bielska-Białej

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Dzień, w którym przypominamy wszystkim ofiarom, że nie są same i mogą wołać o pomoc!

25 listopada, to bardzo ważny dzień w budowaniu świadomości społeczeństwa na temat przemocy wobec kobiet. To dzień, w którym apelujemy do wszystkich...